La Municipalidad Provincial de Huancayo, a través de la Oficina de Ejecución Coactiva, clausuró tres establecimientos tras detectar incumplimientos de salubridad y seguridad.

El primero fue la pollería “Pío Pío”, en la Calle Real N° 925, donde se hallaron excretas de roedor en la barra de atención, además de pisos y paredes en mal estado. Tras la inspección de la Gerencia de Servicios Públicos, el local fue cerrado.

El hospedaje “Florencia”, en el Jr. Omar Yali N° 255, también fue clausurado. En habitaciones como la 201, 202 y 203 se encontraron paredes con manchas de sangre y ambientes deteriorados, según la Unidad de Bromatología.

Finalmente, un bar clandestino en el Jr. San Miguel N° 487, cerca de la Universidad Continental, fue cerrado por no contar con el certificado de Inspección Técnica de Seguridad (ITSE). En su interior se encontraron aproximadamente 20 jóvenes universitarios consumiendo alcohol. Por reincidencia, la puerta del local fue soldada para impedir su ingreso.