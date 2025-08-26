Un mototaxista de 26 años fue enviado a prisión preventiva por siete meses tras ser acusado de realizar tocamientos indebidos a una niña de 12 años en el distrito de Río Negro, Satipo.

El caso ocurrió el 11 de agosto, cuando la menor abordó la unidad para ir a su colegio. Durante el trayecto, el conductor desvió el vehículo hacia una zona despoblada y la agredió. La víctima logró llamar a su madre, quien denunció el hecho, lo que permitió su detención.

Tras las diligencias dirigidas por la fiscal adjunta provincial Tahis Roxana Bizares Maita, en coordinación con el fiscal provincial Wilder Wilber Rafael Arellano Laos, se obtuvo 7 meses de prisión preventiva. El acusado fue internado en el establecimiento penitenciario de Río Negro, en Satipo, donde enfrentará su proceso.