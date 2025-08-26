Un trágico accidente de tránsito ocurrió la noche del martes en el sector de Huallamayo, distrito de Pucará, provincia de Pasco, cuando un vehículo que transportaba a siete personas se despistó y cayó a un profundo abismo.

Según los primeros reportes, el auto se precipitó por una pendiente de difícil acceso, quedando cerca del cauce del río. Dentro de la unidad viajaban Jesús Carhuaricra Ayala (conductor), Juan Muñoz Reyes, Joaquín Roque Gonzales Haytan, Ronald Cajas Fretel, la docente Angélica Beatriz Canto Ruiz, Jasmin Castañeda Tolentino y un menor de iniciales L.C.C.

De acuerdo con la información preliminar, hasta el momento se han recuperado los cuerpos de Jesús Carhuaricra Ayala, Juan Muñoz Reyes y Joaquín Roque Gonzales Haytan, mientras que los otros cuatro pasajeros permanecen desaparecidos.