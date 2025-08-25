Un aparatoso accidente se registró en el kilómetro 50 de la carretera Canta–Huayllay, a la altura del anexo de Chuquikirpay, distrito de Carhuacayán, en el límite de las regiones Junín y Pasco. Una camioneta de placa BKF-045 se despistó y volcó, quedando con las llantas hacia arriba.

De acuerdo con el reporte de usuarios de la vía, el chofer y su copiloto quedaron atrapados dentro de la unidad, que se dirigía de Lima a Pasco. Testigos señalaron que el vehículo habría circulado a excesiva velocidad, lo que ocasionó que el conductor perdiera el control.

Según información de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), la camioneta pertenece a Estrella Violeta Aguirre Baldeón, natural de Lima.

La carretera Canta–Huayllay se ha convertido en una alternativa a la saturada Carretera Central para transportistas y pasajeros que se dirigen a Cerro de Pasco, Huánuco y Ucayali. Sin embargo, en esta vía se registra un número creciente de accidentes asociados al exceso de velocidad, condiciones climáticas adversas, fallas mecánicas y cansancio de los conductores.