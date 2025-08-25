Padres de estudiantes de la I.E. 30240 Bellavista, en San Agustín de Cajas, realizaron un plantón frente a la municipalidad distrital para exigir la reconstrucción de una pared que colapsó hace un año y que hasta la fecha no ha sido rehabilitada.

Padres de familia denunciaron que la ausencia del muro expone a los menores a situaciones de inseguridad, además de evidenciar la falta de cumplimiento del alcalde Carlos Arturo Zavala, quien meses atrás se comprometió a atender la emergencia.

En su descargo, el burgomaestre confirmó un acuerdo para que la municipalidad done 7 millares de ladrillos como medida de apoyo coyuntural. Sin embargo, los padres señalaron que esa contribución es insuficiente, ya que la obra requiere un presupuesto de más de 40 mil soles y el material ofrecido no cubre ni el 50% de lo necesario.

Zavala sostuvo que la municipalidad no cuenta con los recursos suficientes y exhortó a otras instancias, como el gobierno provincial y regional, a intervenir para hacer posible la reconstrucción de la infraestructura escolar.