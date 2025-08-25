Un transportista que hace dos años escapó de la muerte, luego de ser herido de bala, este último fin de semana fue hallado sin vida en el distrito de El Mantaro, en Jauja, con 12 puñaladas. Sus familiares llegaron de la capital y exigen justicia. No se descarta que haya sido un homicidio por encargo, ya que no se llevaron objetos de valor.

Hechos

Félix Froilán Alzamora Gutiérrez (28), luego de ser herido de bala en Lima, decidió cambiar de rubro y dedicarse al transporte. El joven padre de una niña de 4 años, realizaba viajes de Lima a Huancayo como transporte en colectivo a bordo de su auto C3Z-500, vehículo, donde este último fin de semana fue hallado sin vida, sentado en el asiento del piloto, abandonado en una trocha detrás del colegio José Faustino Sánchez Carrión, en el distrito El Mantaro, Jauja.

La víctima tenía un total de 12 heridas punzo cortantes.

Al enterarse de su identidad, sus hermanos llegaron de la ciudad de Lima, quienes detallaron que Félix salió la noche del último jueves de Lima a Huancayo, con unos pasajeros, que le habrían propuesto de hacerles regresar el viernes por la tarde. Coincidentemente, desde esa hora del 22 de agosto, se perdió todo rastro del transportista.

“En el terminal le dijeron para que haga su cola y cargar pasajeros, pero él (Félix) les dijo que ya tenía pasajeros que iba a recoger en Apata (Jauja)”, contaron.

El caso lo está llevando la División de Investigación Criminal (Divincri) de Huancayo, cuyos agentes del Área de Investigación Criminal (Areincri) y peritos de Criminalística recogieron huellas, rastros de sangre y otros indicios del vehículo abandonado.

Se teje la hipótesis de un posible homicidio planificado, porque el vehículo abandonado quedó intacto y sin mayores rastros de robo. También se detalló que la víctima habría recibido mensajes amenazadores en su celular con audios que decían: “Te salvaste de la primera, pero de la segunda no”, sin embargo el equipo móvil de Félix no se encontró en la escena del crimen.