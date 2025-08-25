Dos jóvenes que se extraviaron la tarde del domingo en el Santuario Histórico de Chacamarca, en Junín, fueron rescatados tras varias horas de intensa búsqueda realizada por personal de Serenazgo.

Los jóvenes iniciaron su paseo alrededor de las 3:00 p. m., pero al caer la noche se desorientaron y pidieron auxilio por teléfono. Gracias a la ubicación de sus celulares, los agentes lograron encontrarlos a 1.5 kilómetros del santuario, en una zona pantanosa de difícil acceso.

El operativo, que se extendió por más de tres horas con apoyo de un poblador conocedor del lugar, culminó cerca de las 10:00 p. m. Finalmente, a las 11:45 p. m., los jóvenes fueron reunidos con sus familiares, quienes destacaron la labor de rescate.

Las autoridades advirtieron que permanecer en esa zona durante la madrugada pudo haber puesto en riesgo sus vidas debido a las bajas temperaturas que alcanzan varios grados bajo cero.