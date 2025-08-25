Padres de familia y estudiantes de la I.E. 337 Señor de los Milagros, del centro poblado de Huarisca, protestaron en la municipalidad de Chupaca para exigir la construcción de una nueva infraestructura escolar.

Los menores llegaron acompañados de sus padres y, como medida de protesta, se ataron con una cuerda en la puerta del local municipal. Señalaron que desde hace años la institución fue declarada en emergencia, sin que hasta ahora se ejecute un proyecto de mejora.

El alcalde de Chupaca, Luis Batidas Vásquez, dialogó con los manifestantes, quienes reclamaron la falta de atención a su pedido. Sin embargo, la autoridad edil aseguró que era la primera vez que mantenía comunicación directa con ellos.