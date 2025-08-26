Un camión con logotipos de la Municipalidad Provincial de Huancayo y placa EGA-648 fue sorprendido la mañana de este martes arrojando desmonte en la faja marginal del río Mantaro, dentro de la jurisdicción de Huamancaca Chico.

La intervención estuvo a cargo de personal de la Municipalidad Distrital de Huamancaca Chico, quienes verificaron en consulta vehicular que el vehículo pertenece a la comuna provincial.

Tras el hallazgo, se levantó la información correspondiente para identificar a los responsables e iniciar procedimientos administrativos y sancionadores por infringir la normativa ambiental.

TE PUEDE INTERESAR: Chofer y copiloto quedan atrapados tras despiste de camioneta en la carretera Canta - Huayllay

Desde la comuna distrital señalaron que continuarán con los operativos de control a fin de proteger los ecosistemas, evitar la contaminación del río y salvaguardar la salud de la población. Asimismo, hicieron un llamado a instituciones y ciudadanos a evitar prácticas que atenten contra el medio ambiente.