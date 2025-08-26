Rafaela Mallma, de 68 años, y su hijo se encadenaron en la Municipalidad Distrital de El Tambo para exigir el pago de una deuda que la comuna mantiene con su familia desde hace dos años. El monto asciende a 45 mil soles por trabajos de mecánica realizados a compactadores y camionetas de serenazgo.

La mujer contó que su esposo, Francisco Coca, sufrió una fractura en la pierna que le impidió continuar trabajando, lo que agravó la situación económica del hogar. Entre los gastos médicos y las deudas acumuladas, la familia decidió tomar esta drástica medida para reclamar lo que aseguran les corresponde.

Aunque existe una conciliación previa con la municipalidad, el procurador salió a dialogar con la familia, pero la comuna ahora sostiene que no hay documentos que respalden formalmente los servicios prestados.

Durante la protesta, otros proveedores que atraviesan problemas similares se sumaron a la manifestación, aumentando la presión sobre la gestión municipal para que se reconozcan las deudas y se cumpla con los pagos pendientes.