Una tienda ubicada en la zona comercial de Marcavalle, en La Oroya, fue víctima de un robo la tarde del sábado, cuando presuntos integrantes de una banda delictiva sustrajeron 4,000 soles.

Según las imágenes de videovigilancia, una mujer ingresó al local Kiwis y distrajo a la cajera consultando el precio de una maceta. Mientras tanto, otra mujer, vestida con chompa blanca, pantalón plomo y mascarilla, aprovechó el descuido para acercarse a la caja, cubierta por un tercer cómplice que fingía revisar productos.

En cuestión de segundos, la mujer sustrajo un táper con el dinero y salió rápidamente del establecimiento. La administradora denunció el hecho en la comisaría de La Oroya, que ya cuenta con los videos y habría identificado a los tres implicados, presuntamente conocidos en la ciudad.