Con el objetivo de rescatar y promover el valor cultural y turístico del cerro Ichuhuajta, autoridades locales y comunales realizaron una jornada de revalorización que incluyó un Pago a la Tierra y labores de limpieza en la zona arqueológica donde se conservan antiguas construcciones.
Durante la jornada, organizada por el Concejo Provincial de Cultura de La Oroya, la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Junín y la Comunidad Campesina San Jerónimo de La Oroya, se recolectaron botellas de plástico, vidrios y restos de madera, demostrando el compromiso por la conservación del patrimonio y el medio ambiente.
El alcalde provincial, Edson Crisóstomo Ortega, destacó que estas acciones fortalecen la identidad cultural de la población y abren oportunidades de desarrollo turístico:
“Es fundamental seguir trabajando en la promoción de la cultura y el turismo. Estas iniciativas son clave para contribuir con el desarrollo de nuestra población en tiempos difíciles”, expresó.
Las instituciones organizadoras remarcaron la importancia de proteger y conservar el cerro Ichuhuajta como un recurso valioso para el turismo cultural y la memoria histórica de La Oroya.