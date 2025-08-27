El Juzgado Penal Colegiado para la Sanción de Delitos Asociados a la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar condenó a 15 años de prisión efectiva al agricultor Luis Jesús Anchiraico Cortez (26), hallado culpable del delito de tentativa de feminicidio.

El ataque ocurrió el 29 de junio de 2024, en el distrito de Leonor Ordóñez Huancaní, provincia de Jauja, cuando el hombre ingresó a la vivienda de su expareja, identificada como E.Z.I. (31), mientras ella confeccionaba ropa en una máquina de coser. Dominado por la ira, utilizó una pita de nylon para estrangularla, mientras gritaba: “me has bloqueado del Facebook, te voy a matar, te vas a morir”.

La víctima logró zafarse del agresor y, con la excusa de entregar la prenda recién confeccionada a una vecina, salió de su casa con su hija de 5 años para pedir ayuda. Posteriormente, presentó la denuncia en la comisaría de Sincos.

Durante el juicio, la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Jauja presentó pruebas concluyentes, entre ellas el testimonio de la víctima y de testigos presenciales, lo que permitió sustentar la acusación.

Anchiraico Cortez, quien enfrentó el proceso en libertad, participó de manera virtual en la lectura de sentencia, donde alegó que solo quiso “asustar” a su exenamorada. Actualmente se encuentra prófugo, y se espera que las autoridades ordenen su búsqueda y captura en las próximas horas.