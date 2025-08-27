La Policía capturó en el distrito de San Agustín de Cajas (Huancayo) a Jorge Muñoz Aliaga (51), uno de los cuatro hombres implicados en el brutal asesinato de Jacqueline Poma Ramos y su hija de 4 años, ocurrido en 2010. El sujeto fue detenido por agentes de Requisitorias cuando realizaba trabajos de soldadura en una vivienda ubicada al pie de un cerro. Por su paradero se ofrecía una recompensa de 40 mil soles.

Un crimen planificado

De acuerdo con las investigaciones, el empresario Fredi Sánchez Sánchez contrató a cuatro trabajadores para secuestrar y eliminar a su expareja y a la menor. La coordinación del ataque estuvo a cargo de Jorge Rodríguez Miranda, quien junto a Muñoz Aliaga, Elmer Melgarejo Ángel y Raynato Hermitaño Janampa perpetró el crimen el 1 de agosto de 2010.

Jacqueline fue golpeada en la cabeza hasta morir y luego su cuerpo arrojado a la chimenea de la mina Uchucchacua, en Oyón. En tanto, la niña fue asesinada y quemada en una cocina de leña en el distrito de Chaupimarca (Pasco).

Reparto de dinero y hallazgo

Por el doble asesinato, los criminales recibieron 20 mil soles, que repartieron entre ellos. El 18 de agosto de ese mismo año, el cadáver de Jacqueline fue hallado en la mina.

Condenas previas

Fredi Sánchez fue condenado a cadena perpetua por instigar el crimen, mientras que sus cómplices recibieron sentencias de 15 años de prisión. La reciente captura de Muñoz Aliaga permitirá que enfrente la justicia tras más de una década en fuga.