Un operativo de la Policía Municipal de Chilca permitió clausurar un establecimiento que operaba como un supuesto “night club” pese a contar con licencia para actividades culturales. En el interior se halló un panorama alarmante: preservativos usados, botellas de licor rotas y abundante sangre, evidencia de una gresca ocurrida minutos antes de la intervención.

Lo más grave fue la presencia de un menor de tres años junto a su madre en completo estado de ebriedad, rodeados de hombres y mujeres en aparente condición de riesgo, algunos de ellos con antecedentes penales.

Ante las irregularidades, se procedió a la clausura inmediata del local y a imponer una multa equivalente al 100% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), además de iniciar el procedimiento para revocar la licencia de funcionamiento.

El gerente de Desarrollo Económico y Turismo, Hugo Bustamante, precisó que la autorización fue otorgada por la gestión municipal anterior para actividades culturales, pero que el espacio fue convertido ilegalmente en bar nocturno. “La irresponsabilidad de la gestión pasada permitió que se ponga en riesgo la seguridad ciudadana y, lo más grave, la integridad de menores de edad”, advirtió.