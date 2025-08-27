La presencia de excretas de roedor y la acumulación de muebles y objetos en desuso en el patio de la I.E. Santa María Reyna ha generado alarma entre las autoridades municipales de Huancayo, que advierten un riesgo para la salud de las estudiantes.

Según la Unidad de Bromatología de la Municipalidad Provincial, los restos de roedores se encontraron entre tambores, fierros, carpetas y otros objetos abandonados en el patio de recreo. El personal municipal ya había advertido a los directivos y al APAFA sobre la necesidad de retirar los objetos para prevenir accidentes e infecciones, pero la advertencia no fue atendida.

El jefe de Bromatología, Jesús Vila Retamozo, señaló que la zona de recreo es un espacio crítico, ya que las estudiantes lo utilizan durante los refrigerios, aumentando la exposición a posibles enfermedades.

Debido a la falta de acción de la institución, la municipalidad aplicó una multa equivalente al 100% de la UIT, es decir, S/ 5,350, por poner en riesgo la salud pública y no mantener condiciones de higiene adecuadas en la escuela.