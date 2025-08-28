En plena celebración en el distrito de San Agustín de Cajas, la noche del martes 27 de agosto, un sujeto vestido de danzante de los Avelinos fue denunciado por agredir a un perro. De acuerdo con las imágenes de seguridad, el hombre, identificado como Boris Nilton Chávez Alcántara, habría estado en presunto estado de ebriedad cuando tomó al animal y lo estampó violentamente contra la pared en reiteradas ocasiones en el Jr. 20 de Marzo.

El ataque, que además incluyó varias patadas, ocurrió pese a que el perro llevaba puesto un bozal y no representaba peligro alguno. Producto de la agresión, la mascota presenta hemorragia interna, sangrado por la boca y un estado de salud delicado. El hecho quedó grabado en video y fue entregado como evidencia a las autoridades.

Vecinos y testigos exigen que este acto sea investigado y sancionado con la severidad que corresponde, recordando que el maltrato animal constituye un delito en el Perú. Asimismo, hicieron un llamado a que no se permita la impunidad frente a hechos de crueldad que atentan contra la convivencia y sensibilidad de la comunidad.