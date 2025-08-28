Rafaela Mallma de Coca, de 68 años, permanece encadenada desde hace tres días en la puerta de la Municipalidad de El Tambo exigiendo el pago de una deuda de 45 mil soles. Su medida de fuerza generó tensión cuando ella y su hijo denunciaron que serenos intentaron retirarlos a la fuerza. La jefatura de serenazgo lo negó y aseguró que solo se buscó resguardar su seguridad.

La protesta fue minimizada por el alcalde Julio César Llallico Colca, quien señaló que Mallma «no representa legalmente a ninguna empresa» y calificó la medida como «una cuestión mediática», en declaraciones a un medio local.

“La señora no tiene nada que ver con ninguna empresa, no es socia, no es representante legal, no es nada, y están haciendo una cuestión mediática. Yo he pedido toda la documentación y efectivamente no existe, sobre qué se está trabajando. Estamos hablando de una señora que no hay documento alguno, entonces sobre qué se podría estar hablando”, declaró el burgomaestre.

Ante ello, la familia Coca Mallma asegura lo contrario. Juan Carlos Coca precisó que el representante legal de la empresa mecánica que dio mantenimiento a 42 vehículos de la comuna es su hermano César Augusto, mientras que sus padres, Francisco Coca y Rafaela Mallma, son socios. Afirman que la municipalidad les pagó solo 50 mil soles de un total de 92 mil, por lo que exigen la diferencia.

La municipalidad, en cambio, rechaza la deuda. Funcionarios indicaron que no existe orden de servicio que respalde el pago reclamado y que, de insistir, la familia deberá llevar el caso a la vía judicial.