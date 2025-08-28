Lo que parecía una oportunidad laboral en Europa terminó en una estafa masiva. Al menos 36 personas, entre ellas 20 ciudadanos de Huancayo, fueron engañadas por una red criminal que ofrecía contratos de trabajo en España a cambio de mil dólares. Muchas de las víctimas renunciaron a empleos estables o pidieron préstamos para cubrir el pago exigido.

La supuesta empresa “Talento Grupo Internacional” resultó ser una fachada utilizada por estafadores que difundían anuncios en internet y mensajes en grupos de WhatsApp. El contacto inicial se hacía con un hombre que usaba el nombre falso de “Erick Añacate”, quien aseguraba tener convenios con compañías españolas y convencía a los postulantes de realizar depósitos en cuentas peruanas.

La modalidad de la estafa

Tras concretar el pago, los incautos recibían instrucciones para viajar a Lima, donde supuestamente abordarían un vuelo a Europa. Sin embargo, al llegar fueron hospedados en el hotel World Perú, donde comenzaron a sospechar que habían sido engañados y dieron aviso a la Policía.

Agentes de la División de Estafas de la Dirincri intervinieron y lograron detener a tres sospechosos, entre ellos Diana Meléndez Oliveira, titular de una de las cuentas bancarias usadas para las transferencias. Junto a ella fueron arrestados otros dos implicados.

El ‘Ingeniero’, con 29 denuncias

La PNP señaló que el cabecilla de la organización sería José Agurto Valdivieso, alias “el Ingeniero”, quien registra 29 denuncias previas por estafa. Según las investigaciones, era él quien mantenía el contacto con los interesados y, una vez recibido el dinero, desaparecía sin dejar rastro.

Investigación en curso

Las autoridades continúan con las diligencias para identificar a más cómplices de esta red que ha dejado decenas de víctimas a nivel nacional. La Policía exhortó a la ciudadanía a verificar siempre la legalidad de ofertas laborales en el extranjero y a desconfiar de anuncios en redes sociales que exigen pagos adelantados.