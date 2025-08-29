En un operativo multisectorial, la Municipalidad Provincial de Huancayo cerró dos terminales informales y una cochera sin certificado ITSE, además de sancionar a un local de encomiendas por riesgo eléctrico. También se decomisaron más de 20 carteles ilegales y se llevaron al depósito tres vehículos mal estacionados en zonas rígidas.

La Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH), a través de las gerencias de Promoción Económica, Tránsito y Transportes y Seguridad Ciudadana, ejecutó un operativo contra el transporte y comercio informal en el pasaje Uruguay, la avenida Ferrocarril y alrededores del parque Madre Wanka.

Como resultado, se clausuraron dos terminales de transporte informal y una cochera sin certificado de Inspección Técnica de Seguridad (ITSE). Además, un local de encomiendas fue sancionado con el 10% de una UIT por deficiencias eléctricas que ponían en riesgo a trabajadores y clientes.

El operativo incluyó el decomiso de más de 20 carteles publicitarios que invadían la vía pública y el traslado al depósito de tres vehículos que se encontraban estacionados en zonas rígidas.