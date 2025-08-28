El pasado domingo 24 de agosto, una madre denunció la desaparición de sus dos hijas, de 14 y 8 años de edad. Dos días después, ambas fueron encontradas en un domicilio ubicado en el barrio Vista Alegre, donde también se intervino a tres varones identificados como Frank (27), Alexis (21) e Isaac Roger (23). Durante la operación, la Policía del Área de Trata de Personas halló bebidas alcohólicas y otros indicios relevantes para las investigaciones.

Los tres varones fueron señalados como presuntos integrantes de la banda denominada “Los Capibaras de Sicaya” y quedaron en calidad de investigados por el presunto delito de violación sexual de menor de edad y tocamientos indebidos actos de connotación sexual o actos libidinosos.

Por su parte, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Chupaca informó que, tras las diligencias realizadas, se descartó que la niña de 8 años haya sido víctima de algún tipo de vulneración, de acuerdo con el certificado médico legal y la entrevista en Cámara Gesell.

Respecto a la adolescente de 14 años, la fiscal Melbi Pacheco Anaya indicó que, durante su declaración en Cámara Gesell, no realizó imputación directa contra los investigados. Sin embargo, la menor se negó a someterse a la pericia de integridad, por lo que las investigaciones continúan.