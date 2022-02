Una vez más, la familia del destacado deportista huancavelicano Remigio Huamán destaca en campeonatos nacionales y saca cara por la región Huancavelica, sin embargo, el apoyo que recibe es mínimo, casi nulo. En entrevista con Correo, Remigio Huamán contó muy contento que realizó un viaje a Puno con sus tres hijos, quienes cosecharon logros para la región Huancavelica.

Representando a la Liga de Pampas, la única liga registrada en la región, los hermanos Huamán Matamoros participaron en el Campeonato de Cross Contry el 13 de febrero en el distrito de Platería, región Puno, con miras a los próximos Juegos Panamericanos de Brasil.

En dicho torneo, su hijo Jhon Govin Huaman Matamoros quedó como campeón nacional en la categoría Sub 20; clasificando al torneo internacional.

De la misma manera, Luis Gustavo Huaman Matamoros fue subcampeón en la categoría sub 18; mientras que a sus 11 años, Haile Huamán matamoros destacó en 5to lugar en la Categoría Promocional, en la cual no se clasificaba a ni un campeonato internacional.

La preparación para este torneo la realizaron en su natal Atalla, enfrentando terrenos duros e irregulares, en carretera, con lluvia, barro, subidas, bajadas, con muchas dificultades, similares a los que encontraron en la tierra del Titicaca, los cuales son entrenamiento para próximos torneos.

El Cross Contry se corre en terrenos irregulares, no asfaltados, no llanos, puede ser por terrenos de tierra, meterse al barro, grass, subida, bajada, muchas curvas, es campo traviesa.

PARTICIPAN, DESTACAN, PERO NO RECIBEN APOYO EN HUANCAVELICA

Pese a que vienen trayendo lauros y medallas dejando el nombre de Huancavelica por todo lo alto, los hermanos Huamán Matamoros no vienen recibiendo el apoyo.

“Es lo más triste, lo más indignante, con estos resultados no recibir el apoyo, a una atleta de Pampas que quedó tercera le hicieron recibimiento y le dieron apoyo, mientras que aquí no contestan los teléfonos, a mí me indigna eso”, afirmó Remigio Huamán, quien acotó que tuvieron que solventar una gran parte de sus viáticos en el viaje a Puno.