El alcalde del distrito de Julcamarca, Yuri Villanueva Maldonado, fue revocado de su cargo este domingo tras una consulta popular en la que obtuvo 319 votos en contra, según confirmó la ONPE al 100 % de actas contabilizadas. También fue cesado el primer regidor Juan Gavilán Congalla, con 327 votos en contra, cerrando así una gestión marcada por el descontento ciudadano ante la ineficiencia municipal y la falta de resultados.

Sin embargo, el proceso estuvo marcado por la controversia: cerca de 100 pobladores no lograron emitir su voto al no aparecer en el padrón electoral. Al reclamar ante los representantes de la ONPE, se les informó que fueron excluidos por no haber sido hallados en sus domicilios durante la verificación, pese a que muchos aseguraron estar correctamente registrados con dirección en Julcamarca.

La situación generó protestas en el local de votación, pues los afectados temían que la exclusión de votantes pudiera alterar el resultado final. Ante estas irregularidades, los pobladores exigieron la intervención inmediata del Ministerio Público para que se investigue lo ocurrido y se garantice la transparencia del proceso de revocatoria.