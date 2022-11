El pedido de “Declaratoria de Emergencia” debido a la ausencia de lluvias se realizó con la ausencia del informe de varios municipios distritales en Huancavelica.

En el documento presentado por el Gobierno Regional de Huancavelica en la última sesión de consejo regional, en la que se aprobó dicho pedido, solo fueron 65 de los 101 distritos de la región.

El jefe regional de Defensa Civil, Rafael Rojas Huanqui, explicó que el pedido de declaratoria solicitado por su despacho es para los 102 distritos, sin embargo, cuando Lima evalúe, solo lo harán en base a los reportes que hayan sido subidos oportunamente al Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD).

“Lamentablemente, aquellos distritos que no han podido registrar o no quieran registrar, o tengan alguna dificultad, la consecuencia sería que en el supuesto de que se apruebe la declaratoria de Estado de Emergencia, lamentablemente no los van a considerar y no serían beneficiarios de algún tipo de apoyo que pueda llegar más adelante”, afirmó Rojas Huanqui.

Ante esta información, acudimos a buscar cuáles fueron los distritos que sí presentaron a tiempo esta información para la declaratoria de emergencia.

Estos son: Acobamba, Anta, Caja, Marcas, Pomacocha, Rosario, Lircay, Callanmarca, Congalla, Chincho, Huayllay Grande, Huanca Huanca, Julcamarca, Santo Tomás de Pata, Secclla, Chochaccasa, Castrovirreyna, Aurahuá, Cocas, Chupamarca, San Juan, Ticrapo, Santa Ana.

Asimismo, también se encuentran en esta lista: Churcampa, Anco, Chinchihuasi, La Merced, Locroja, Paucarbamba, San Miguel de Mayocc, San Pedro de Coris, Cosme, Huancavelica, Acobambilla, Ascensión, Acoria, Huachocolpa, Nuevo Occoro, Vilca, Yauli.

Continúan en la lista: Tambo, Huaytará, Ayaví, Córdova, Huayacundo Arma, Laramarca, Ocoyo, Pilpichaca, Querco, Quito Arma, San Antonio de Cusicancha, San Francisco de Sangayaico, San Isidro, Santiago de Chocorvos, Santiago de Quirahuará, Santo Domingo de Capillas.

Finalizan de la provincia de Tayacaja: Acraquia, Ahuaycha, Daniel Hernandez, Surcubamba, Tintay Puncu, Salcahuasi, Andaymarca, Lambras y Cochabamba.

De la misma manera, los distritos que al viernes 18 de noviembre, fecha en la que se pidió esta declaratoria de emergencia son:

Andabamba, Paucará, Anchonga, San Antonio de Antaparco, Arma, Capillas, Huachos, Huamatambo, Mollepata, Tantará, El Carmen, Pachamarca, Conayca, Cuenca, Huayllahuara, Izcuchaca, Laria, Manta, Mariscal Cáceres, Moya, Palca, Pilchaca, Huando.

Siguen en la lista: Pampas, Acostambo, Colcabamba, Huachocolpa, Huaribamba, Ñahuimpuquio, Pazos, Quishuar, Salcabamba, San Marcos de Rocchac, Quichuas, Roble, Pichos y Santiago de Tucuma.

Cabe detallar que a la fecha varios de ellos ya elevaron dicho documento al SINPAD, por lo que sí serían beneficiarios de esta declaratoria.