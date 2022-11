La falta de lluvias en toda la región continúa siendo un problema grave, por lo que urge acelerar la declaratoria de emergencia.

Raúl Rodríguez Paredes, director de la Agencia Agraria de Huancavelica, quien es responsable de 19 distritos, dijo que ya evaluaron el estado situacional de los cultivos, donde hicieron un muestreo.

“Es preocupante la falta de lluvias, desde agosto hubo pequeños chubascos, luego pasó setiembre, octubre, noviembre y no se presentan las lluvias, hay algunos productores que en tierra seca están poniendo la papa; en el caso del maíz, caso de Acoria, Huando, hay productores que sembraron en pequeñas escalas, pero, sus cultivos se están perdiendo por falta de recurso hídrico”, manifestó Rodríguez Paredes.

Acotó: “Ante esto, en la campaña anterior, planteamos la compra de cerca de 5 mil módulos de riego tecnificado, se hizo, se aprobó el expediente en agricultura, pero, no se logró financiar, lo que de alguna manera hubiera atenuado este problema”.

Explicó que la falta de lluvias va a traer como grave consecuencia que el rendimiento en la chacra va disminuir al momento de cosechar, pero, que, en caso de cebada, avena forrajera, mashua, olluco, ya pasaron su periodo.

En el campo todos esperan un milagro divino, esperando que las lluvias caigan de pronto y comiencen a tener cultivos.

Como parte de esta desesperación, las alumnas de la I.E. Nuestra Señora de Lourdes, de la provincia de Pampas, se unieron en una cadena de oración para pedir lluvias, hecho que se expresó en algunas fotografías que se viralizaron en las redes sociales.

Sin embargo, bien dice el dicho, “a Dios rogando y con el mazo dando”, por lo que le preguntamos al funcionario, ¿Se está pidiendo alguna declaratoria de emergencia?, él respondió.

“Hemos hecho el informe, desde el sector agrario, el equipo es multi sectorial, Defensa Civil tiene que ver el informe y evaluar para mandar a Lima”, dijo.

En otro momento de la entrevista, refirió que SENAMHI está anunciando que de aquí a 15 días habría lluvias, lo que estaría frenando la posibilidad de que se declare en emergencia.

Sin embargo, la declaratoria de emergencia no es la única solución, ya que eEste problema se podría agravar porque muchos agricultores todavía no han sembrado, a la espera de lluvias, por lo que tienen el riesgo de que el seguro agrario no les cubra las pérdidas.

“Se tiene que hacer un informe, se tiene que traer a la aseguradora, quienes con su personal técnico tienen que salir al campo y evaluar, para hacer el informe técnico y convocar a la aseguradora”, dijo el funcionario.

Ese hecho, en el caso de que los agricultores hayan sembrado, pero, no se tiene previsto el caso de que no hayan sembrado.

En tanto, mientras se está a la espera de que la burocracia solucione el tema administrativo, en el campo la desesperación cunde ante la falta de lluvias, que traerán problemas económicos.