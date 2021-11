Tras la decisión del Ministerio de Educación de que todos los escolares del país vuelvan el 2022 a la presencialidad, informan que ya están viendo todas las medidas de bioseguridad pertinentes para que los alumnos puedan volver a las aulas.

Así lo dio a conocer el director de Gestión Pedagógica de la Dirección Regional de Educación, Jhonny Ventura Villa, quien dijo que el retorno a las aulas es inminente el próximo año.

“La tendencia desde el Ministerio de Educación es que en marzo ya volvemos a la presencialidad todas las instituciones educativas, básica, superior, ya no voluntario, si no en la modalidad segura, de acuerdo a las condiciones será la mayor cantidad en semipresencialidad”, afirmó Ventura Villa

Detalló que la necesidad que tiene es llegar a los estudiantes que menos acceso a la educación tuvieron durante la pandemia, por lo que las unidades de gestión educativas (UGELES) ya distribuyeron alcohol, mascarillas, faciales, para que haya condiciones favorables y retornen a clases de manera segura.

Para el efecto, ya se cuenta con un protocolo regional básico para el retorno a la presencialidad, por lo que es importante que todos los centros educativos tengan implementos de bioseguridad.

Asimismo, dijo que por ahora no se recomienda que todos los alumnos vuelvan de lunes a viernes, si no que se formen grupos y horarios, según decida cada plantel, y que se priorice en el aula a quienes no cuentan con acceso a equipos tecnológicos o internet.

En ese sentido, instó a los padres de familia a que puedan confiar en que en las aulas habrá un ambiente con toda la bioseguridad para enfrentar al COVID-19.





REALIZAN DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN PARA RETORNO A LAS AULAS

El funcionario manifestó que realizaron un diagnóstico en el cual identificaron que cerca de la mitad de estudiantes matriculados que no tienen tablets.

“De 109 mil 668 estudiantes matriculados oficialmente, en el SIAGIE, con corte a octubre, solo tienen tablets del MINEDU, Pronatel, DREH y otras instituciones son 56 mil 136 los que tienen y los que no tienen son 53 mil 532, casi la mitad”, detalló el funcionario.

Sobre la conectividad a internet detectamos que el 80 % de instituciones educativas no tiene internet, solo el 20 % tiene un internet, que tampoco tiene la velocidad necesaria para el desarrollo de actividades.

Otro problema es el de infraestructura, en el que el 70 % no se encuentra en condiciones óptimas para el desarrollo de aprendizaje en la realidad actual.