Mientras el personal de Essalud esperaba la llegada de la presidenta ejecutiva de Essalud, Fiorella Molinelli, un paciente protestó exigiendo ser atendido.

Fidel Crisóstomo Olarte, refiere que es personal de seguridad de la Red de Salud de Huancavelica (MINSA), y que desde hace tiempo tiene un quiste hidatídico.

“Este mal no me deja dormir toda la noche, cuando vengo a sacar cita con el médico, me dicen que no hay profesionales. Están esperando que me muera”, afirmó Crisóstomo.

El paciente refirió que pide una referencia para Huancayo o a Lima, donde cuentan con los especialistas necesarios para que lo operen.

Preguntamos a Molinelli sobre este caso y nos indicó que no estaba enterada.

Desde Essalud Huancavelica refieren que al cierre de edición, el paciente se encontraba en emergencia a fin de ser evaluado por el médico internista, quien le hacía exámenes y a la par de realizar los trámites para su referencia al Hospital de Huancayo Ramiro Prialé.

Paciente reclamó que desde hace meses no lo atienden debidamente, personal de Essalud que llegó con Fiorella Molinelli, buscó una salida para que sea atendido.

INAUGURAN PLANTA DE OXÍGENO PARA HUANCAVELICA

Con la llegada de la presidenta ejecutiva de Essalud, Fiorella Molinelli, inauguraron una planta de oxígeno en el Hospital de Essalud Huancavelica.

En diálogo con la prensa, Molinelli se comprometió a mejorar la capacidad resolutiva del hospital y anunció que desde hace varios años el nosocomio de Huancavelica tiene solo capacidad para 23 camas en hospitalización, la misma que ahora van a duplicar.

Durante su llegada, contó con la presencia del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Gral. E.P. César Astudillo, quien refirió que seguirán impulsando el Plan Tayta en Huancavelica.