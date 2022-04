Tras dos años y más de estar luchando contra la pandemia del COVID-19, la población comerciante de Huancavelica requiere espacios para poder reavivar la economía, siendo uno de ellos la feria de los fines de semana.

No obstante, en el último fin de semana, varios puestos se instalaron en la entrada de la Compañía de Bomberos de Huancavelica lo que, por norma, no está permitido, ya que, incluso por lógica, tanto en las comisarías como en los locales de los “hombres de rojo”, no deberían estar instalados puestos porque ello retrasaría la intervención de los uniformados ante cualquier emergencia.

BLOQUEAN ENTRADA DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS

Eran más de las 12:00 horas, del 16 de abril del presente año, cuando varios puestos estaban instalados en la entrada de la compañía de bomberos.

Ante esto, Jhonel Romero, gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Huancavelica (MPH) afirmó que coordinará con el subgerente de Comercialización, Macario de la Cruz, para que solucionen el problema.

“Voy a conversar con el subgerente de Comercialización, porque existe un plano para el alquiler de los puestos con la Policía Municipal, y él sabe muy bien que hay que salvaguardar el acceso a la compañía de bomberos”, manifestó el funcionario.

Acotó: “Estos hechos ya no se tienen que repetir, porque las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento, y es necesario que la Compañía de Bomberos tenga acceso a la salida para que puedan realizar las intervenciones correspondientes a los llamados de auxilio. Esto se va a coordinar para que no vuelva a ocurrir”.

Asimismo, llamamos al número de celular del subgerente de Comercialización de la MPH para que proporcione mayor información de las acciones realizada frente al hecho, no obstante, no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.

Asimismo, se debe de señalar que, los bomberos de Huancavelica, en coordinación con la Policía y el sector salud, realizaron diversas intervenciones durante el 2021, en casos de rescate así como en extinguir los incendios que ocurrieron en Huancavelica.