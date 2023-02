El Gobierno Central destinó un ínfimo presupuesto para beneficiar por el bono agrario en la región Huancavelica, informó Héctor Palacios López, director de estadística de la Dirección Regional de Agricultura de Huancavelica.

“La sequía fue catastrófica, hace mucho tiempo no se veía tanto daño ni mortalidad de ganado, por eso hemos presentado el pedido de declaratoria de emergencia, y la declararon, a través del D.S. 145, a 54 distritos que sufrieron el déficit hídrico”, afirmó Palacios López.

Acotó: “Ni siquiera distritos alpaqueros como Pilpichaca, Santa Ana, Ascensión fueron considerados”.

En Huancavelica se declaró en emergencia, en diciembre último, a 54 distritos, de los cuales, solo 20 fueron considerados, ello debido a que en Lima dejaron de lado esa información y tomaron en cuenta lo que dice los registros de Senamhi, minimizando las pérdidas totales.

Sin embargo, no contentos con disminuir la cantidad de beneficiados, también pusieron barreras, las mismas que explicó Palacios López.

Uno de los requisitos es haber estado empadronado solo hasta el 13 de diciembre, fecha en la que muchos afectados no lo hicieron, otra limitante para recibir el bono agrario es tener máximo 12 alpacas, si tienes 13; 20 o 100 alpacas, ya no son beneficiarios del bono.

Cabe detallar que en el último censo agropecuario registraron a 75 mil agricultores en la región, sin embargo, agricultores empadronados ya suman 85 mil en toda la región; sin embargo, ahora estiman que ya serían 10 mil más.

Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de productores perjudicados con la última sequía, el bono que da el gobierno solo beneficiaría a 10 mil agricultores, explicó el funcionario agrario.

“Aquí hubo mala decisión, ¿cómo pueden decidir solo con el reporte de SENAMHI que solo a ellos se les perjudica, tampoco hicieron caso a la norma de emergencia, hay un gran error”, afirmó indignado el funcionario.

Acotó: “A través del bono agrario ya no hay tanta esperanza, no está atendiendo lo que queremos, el decreto dice que los gobiernos regionales y locales deben atender, solo tendrán que modificar porque no les darán ni un sol más”.

Por ello, tras decisión del Consejo Regional, a la Dirección Regional de Camélidos Sudamericanos les darán poco más de un millón de soles, mientras que a la dirección agraria la cifra será cercana a los 800 millones de soles.

Ambas cifras son totalmente ínfimas para afrontar la emergencia, lo que significará que se dará una solución mínima, ante el riesgo de desabastecimiento que podría haber por la poca agricultura.