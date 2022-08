El Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica sentenció a 12 años de cárcel a Daciano Saturnino Q.E. (29) por el delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación, en agravio de una quinceañera.

Colegiado de la Corte de Huancavelica.

El fiscal Ulises Mancha acusa al sujeto antes mencionado de haber abusado de la joven en el año 2017, cuando la menor retornaba a su casa luego de haber asistido a un ; y que, producto del ultraje, la menor quedó embarazada.

SENTENCIAN CASO DE QUINCEAÑERA EMBARAZADA PRODUCTO DE UNA VIOLACIÓN

El representante del Ministerio Público plantea que el 22 de octubre de 2017, entre las 02:30 horas y las 03:00 horas, la agraviada (una adolescente de 15 años) se quedó a solas con el acusado.

El sujeto empezó a hablarle, luego tomándola del hombro izquierdo, la tumbó al suelo y, cruzando sus brazos, le oprimió con su pecho, para luego proceder a consumar el delito.

La menor trataba de resistirse, e incluso gritaba el nombre de su amiga pidiendo auxilio y se defendía del acusado, a quien le jaló el cabello, le pateó y arañó en sus labios.

El hecho ocurrió cuando la víctima y su amiga retornaba a su casa luego de haber asistido a un matrimonio. Ambas jóvenes estaban en una combi la cual era conducida por el acusado.

Durante el ultraje, el imputado amenazaba a la menor señalando que si avisaba a sus padres atentaría contra su familia. La agresión sexual duró más de 30 minutos, de ahí el acusado se levantó y se fue, dejando a la agraviada en el lugar.

En audiencia, el fiscal argumentó que se encuentra probada la edad de la agraviada al momento de los hechos, que es de 15 años, 4 meses y 19 días de edad.

Asimismo, que, con la visualización de la entrevista en Cámara Gesell, está acreditada la violación sexual, pues la propia agraviada narró la forma, modo y circunstancia en la que sufrió la agresión sexual por parte del acusado, lo que se corrobora con la declaración de los testigos.

Asimismo, el fiscal argumenta que el delito se corrobora con las conclusiones del Certificado Médico Legal N° 000657-CLS y con las actas de reconocimiento del acusado en rueda por fotografía y en físico.

El representante del Ministerio Público también plantea que, producto de la violación la adolescente quedó embarazada, naciendo una bebé.

Por su parte la defensa técnica alega que su patrocinado no cometió el delito, no obstante, no niega el hecho de que la bebé sea del imputado.

Tras evaluar los argumentos de las partes procesales, el Colegiado decidió condenar a 12 años de pena privativa de la libertad, con carácter de efectiva, al acusado, quien a su vez deberá pagar una reparación civil de 10 mil soles a favor de la parte agraviada.

Cabe señalar que, los jueces del Colegiado dispusieron la búsqueda y captura del sentenciado a fin de ser internado en el penal de Huancavelica.

Para este caso, el Colegiado de la Corte de Huancavelica estuvo conformado por los jueces: Hernán Pozo, Kati Jurado y Amparo Fernández.

Cabe señalar que, cualquiera de las partes procesales puede apelar el resultado dentro del plazo según ley.