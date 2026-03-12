Un despiste y caída a un abismo de unos 100 metros dejó un fallecido y ocho heridos, entre ellos cuatro menores, en el sector de Lechuguillas, jurisdicción del distrito de Chinchihuasi, en la carretera Pampas – Churcampa.

La unidad siniestrada, una camioneta colectiva Avanza de color plomo, perdió el control al tomar una curva y terminó precipitándose al vacío. El conductor Basilio Quispe Huamán (53) murió en el acto debido a la fuerza del impacto.

En el vehículo viajaban integrantes de una misma familia que se trasladaban desde el distrito de El Carmen con destino a Huancayo. Tras el accidente, pobladores de la zona auxiliaron a los heridos y los trasladaron de emergencia al centro de salud de Paucarbamba.

Entre los heridos se encuentran Alejandro Alvinagorda Quispe (42), Julián Alvinagorda Huachaca (52) y Víctor Zambrano Jorge (40), todos policontusos. También resultó herida Sofía Lidia Jorge Ccora (29), quien presenta politraumatismo y fractura en la mandíbula.

Asimismo, resultaron lesionados los menores de iniciales I. U. J. (11), policontuso; N. H. Q. (12), policontuso con herida en el labio; L. A. C. (12), con fractura de tibia derecha; y S. H. Q. (11), con fractura de tobillo.