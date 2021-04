El candidato de Acción Popular, Florentino Soto Crispin, dijo que le hubiera gustado postular por otra agrupación política.

En redes sociales circula un video en el cual le preguntan porqué va con AP y dice:

“Hermanos, cu ánto me hubiera gustado de verdad abrazar al partido del señor Antauro Humala Tasso, ¿a quién prefirió? a un exalcalde de Huancavelica porque le puso más de 60 mil soles en ese partido, así trabajan los partidos de la izquierda también hermanos”.

También dijo que pagó 5 mil soles en Acción Popular.

”El único hermanos, Acción Popular, solo me pidió (por) mi inscripción 5 mil soles, y eso es todo, por eso yo abracé este partido. por que me abrió las puertas , hermanos, si Acción Popular no me hubiera abierto las puertas, nunca hubiera sido candidato”.

El vocero de AP, Ivan Contreras, dijo que estas declaraciones perjudican a su partido y que enviaron ese material a Lima, para que un comité nacional tome acciones, entre las que podría estar la expulsión.

No descartó que Soto se haya confundido y haya dicho sobre los costos y tasas a pagar para inscripción de la lista.

“Es un caso aislado, sino hubiese habido quejas a nivel nacional”, dijo Contreras.

Llamamos a Florentino Soto y afirmó que el video no es actual, que está editado, y lo dijo en el marco de las “elecciones complementarias”.

Sin embargo, en las elecciones complementarias (enero 2020), Florentino Soto no postuló por Acción Popular ni por UPP.

Además, e n el video se ve a personas con mascarillas, pero, durante las elecciones complementarias no estábamos en pandemia, como se ve en la foto de abajo, por lo que la grabación en cuestión se enmarca en las presentes elecciones.

”El video que están pasando es editado, voy a compartir el completo”, dijo, y no cumplió al cierre de la presente edición.