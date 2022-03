Sus padres y familiares angustiados por la desaparición de Juan Quispe Zaravia piden ayuda para que puedan encontrar a su ser querido, a quien no lo ven desde hace casi un mes.

Ellos, con una visible desesperación, realizaron una protesta por las calles de Huancavelica, donde exigieron que ayuden en la búsqueda de Juan, a quien cariñosamente le decían “Chuspi”.

El padre de Juan, Teófilo Quispe Yurac, manifestó que el 15 de febrero fue el último día que su hijo de 43 años fue visto, luego de que saliera de su trabajo en el céntrico restaurante “El Inka”, que se encuentra cerca a la plaza Santa Ana.

Dijo que ya son varios días que está buscando a su hijo y siente que no le ayudan en ese tema.

“No tenemos noticias, no aparece, no sabemos ni una noticia de mi hijo”, dijo el padre.

Teófilo Quispe participó de una protesta por las calles de Huancavelica junto a sus amigos y familiares solicitando ayuda para la búsqueda de su hijo, de quien dijo laboraba como cocinero en el referido restaurante.

“No sabemos dónde está mi hijo, solamente sé que salió a las cinco de la tarde, luego han tomado en una cantina hasta las siete de la noche, luego pasaron a otra cantina por la estación donde tomaron hasta las once de la noche, así han dicho en su manifestación el dueño del restaurante”, afirmó Teófilo Quispe.

Acotó: “Yo pienso que ese señor sabe quiénes han estado en la cantina, cuántas personas han tomado, el dueño del restaurante sabe, ese señor dice que no se recuerda nada desde las once de la noche, cómo entró a su casa, no se recuerda nada, embriagado totalmente. Esa persona sabe dónde está mi hijo”.

De esa manera, el padre de familia pide a toda la comunidad huancavelicana que le ayuden a buscar a su hijo, quien era el único apoyo que tenía en esta vida.

De la misma manera, dijo que días antes de desaparecer perdió su celular, e inicialmente pensaron que había viajado a otra ciudad, sin embargo, al no aparecer durante varios días, comenzaron a preocuparse por la desaparición de Juan Quispe Zaravia.

Ya son 23 días sin volver a ser visto Juan Quispe, se cumple hoy, cualquier ayuda llamar al 973537548.