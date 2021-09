La nueva variante Mu, del COVID-19, ya llegó a Huancavelica y no descartan que ya podría estar en transmisión comunitaria.

El reporte del Instituto Nacional de salud confirmando el caso llegó a la región el último viernes, y se trataría de una dama de 53 años, quien pasó la enfermedad con síntomas leves, debido a que ya había recibido sus dos vacunas oportunamente.

David Enriquez Cusi, jefe de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud (DIRESA), de Huancavelica, confirmó el incidente y dijo que ya se realizó la investigación epidemiológica y ni uno de sus contactos puede confirmar la enfermedad y todos se encuentran sanos.

Asimismo, Enriquez Cusi dijo que dicha paciente realizó su cuarentena,

Afirmó que esta es una variante de interés, es decir, que es una variante descubierta y que por sus características podría causar algún tipo de daño.

“Con la variante Mu, se está viendo que podría en algún momento causar un escape inmunológico, es decir, que su presencia en el organismo no podría ser detectada por anticuerpos de vacuna o infección natural. No la podemos perder de vista, debemos seguir haciendo los estudios correspondientes de esta variante”, manifestó.

No existe algún síntoma en particular que haga detectar esta variante cuando se manifiesta la enfermedad en el organismo, puede pasar como cualquier gripe normal.

“Debemos ceñirnos a lo que dice la definición de caso. No hay un síntoma específico para esto, sabemos que todos los virus respiratorios, todos, no solo el coronavirus, causan un amplio espectro de manifestaciones clínicas, que van desde las que asintomáticas hasta las que hacen enfermedades graves. No podemos decir que, con esto, podemos presentar esta variante”, detalló.