Durante la sesión de consejo regional presencial realizada en el auditorio SUM, el consejero Pelayo Marca Villantoy cuestionó el programa “Huancavelica Orgánico”.

Marca Villantoy exigió que la autoridad regional sea sincera con la población dedicada a las actividades agrícolas con respecto a la certificación sobre productos orgánicos, la cual no se entrega de un día para otro, si no, tiene que pasar años.

“Falta eso de la certificación y en eso, aquí tenemos que ser sinceros y honestos, si en un año podemos certificar. Hemos participado en las reuniones de la conformación de los consejos provinciales, nos han orientado que la certificación no es voy a tu chacra veo que produces orgánicamente y te doy el certificado. No”, afirmó Marca Villantoy.

Acotó: “Eso tiene su proceso, tiene sus pasos y eso hay que explicar bien, porque la población no está entendiendo qué es eso de Huanavelica Orgánica. Repito, ellos creen y quieren en el momento, no tienen en cuenta el proceso que existe. Se necesita más dinero para este programa, tengo entendido que solamente han asignado a 100 mil soles a cada cadena, dinero que no será para empezar bien. Para ayudar bien, tenemos que dar más financiamiento”.

CONSEJERA PIDE PLANTE DE OXÍGENO PARA CASTROVIRREYNA.

De la misma manera, la consejera regional por Castrovirreyna, Gianina Sanchez Almonacid manifestó que no hay un avance del puente Paracas.

“Es una obra que se inició en el 2019, un tripartito y creo que la parte del Gobierno Regional está faltando”, afirmó Sanchez Almonacid.

De otro lado, la consejera regional instó celeridad en la implementación de la planta de oxígeno para su provincia, cuyos pacientes lo necesitan.

“Estamos en tiempos de pandemia y la provincia de Castrovirreyna no es ajena a ser afectados por esta enfermedad. A causa de la falta de este elemento, hemos tenido muchas pérdidas en nuestra provincia”, detalló.

Asimismo, dijo que el CATS no fue considerado para Castrovirreyna, y que si instalaron uno fue por dinamismo de otras instituciones y no del Gobierno Regional.