Hoy, viernes 07 de enero, los consejeros regionales tendrán su primera sesión ordinaria del 2022, y previo a ello, el expresidente del Consejo Regional de Huancavelica (CRH), Teobaldo Quispe Guillén, manifestó que la realidad en la aplicación de las funciones del Consejo es difícil, e incluso expresó el disgusto que tiene por esta realidad.

Asimismo, recomienda al nuevo presidente del Consejo, Hugo Espinoza, mayor comunicación con la población y ser persistente en la labor fiscalizadora pese a las limitaciones.

Después de dos años (2019 y 2021) estando como presidente del CRH, Quispe decidió contar como es la realidad del Consejo.

“Los consejos regionales, para mí, no deben existir mientras no se modifique la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. Digo esto porque no tenemos ninguna toma de decisiones como pleno, cuando, por ejemplo, tenemos que realizar la función legislativa, fiscalizadora o representativa, estamos limitados”, dijo Quispe.

Agregó: “No tenemos ninguna autonomía económica, ni administrativa; y mientras los consejos regionales no tengan esas dos, así entre la mejor de las personas al Consejo, siempre va a seguir lo mismo”.

Quispe afirmó que a través de las sesiones que tuvieron con sus homólogos en la Macro Región Sur y en la Macro Región Centro de consejeros, estuvieron buscando presentar iniciativas al Estado para que los Consejos Regionales tengan autonomía económica y administrativa.

“Hemos planteado que, de una vez por todas, se realice esta modificatoria a la ley; ..., porque ahora solo sugerimos, exhortamos, recomendamos, ese es el tema ahora en el Consejo Regional, porque incluso, el convocar a los funcionarios no tiene sentido, porque los convocas, vienen, se comprometen, y todo sigue igual; y uno no puede hacer nada, porque si lo hacemos, incluso tienen derecho hasta de denunciarnos”, manifestó el expresidente.

Asimismo, expresó que, conversando con otros presidentes de consejos regionales, coincidieron que hay limitantes en sus funciones.

“Todo depende de la voluntad del Ejecutivo. Para este año, el presupuesto para el Consejo (CRH) en el POI institucional es de 350 mil soles, y eso compartirlo entre 11 consejeros, y además, adquirir materiales para nuestras funciones, no alcanza. Incluso, del combustible se tiene 500 galones para el año, y ahorita se sigue mendigando combustible, camioneta, del cual dan uno o dos para 11 consejeros”, informó Quispe.

Asimismo, afirmó que: “Esa es la triste realidad, lamentablemente, y entiendo también, pensando del lado del Ejecutivo, que, ¡si soy dueño de la plata, cómo yo voy a dar plata para que, disculpen el término, me jodan a mí mismo! Entonces, prácticamente, no podría dar balas, para que con esas balas me disparen; y eso es lo que está pasando no solo en el Consejo Regional de Huancavelica, sino en los consejos de todo el país”.

Asimismo, al último presidente del CRH del periodo 2019-2022, recomendó que informen a la población de las acciones que realiza el Consejo de forma semanal.

“Es tener mayor comunicación con la población. Que la población conozca nuestro trabajo. Que, pese a las limitaciones dadas por el Ejecutivo, estamos dando todo de nosotros para realizar nuestras tres funciones”, dijo Quispe.

Agregó: “Es por ello, que recomendaría al nuevo presidente del Consejo a que semanalmente el Consejo informe de lo que se está haciendo y ser persistente en la labor fiscalizadora, pese a las limitaciones, para que así la población conozca la realidad y no salgan comentarios de que no se hace nada”.

Quispe explicó que el Consejo necesita asesores que les permitan elaborar tres iniciativas legislativas que estaban pendiente, así como para la elaboración de los informes de fiscalización.