Con muestras de dolor y pesar, efectivos de la Región Policial de Huancavelica despidieron a su colega SO 3 PNP Raúl Tineo Ramos, quien pereció durante un accidente ocurrido en la ciudad de Chimbote, mientras prestaba servicio a la comunidad.

Como informáramos en ediciones anteriores de Correo Huancavelica, el SO 3 PNP Raúl Tineo Ramos perdió la vida en un infortunado accidente ocurrido en Ancash, tras recibir la orden de atender en un accidente de tránsito, operación que terminó de manera trágica, debido a que un chofer, en evidente ebriedad, lo atropelló dejándolo sin vida.

Durante los actos fúnebres trascendió que el SO 3 PNP Raúl Tineo Ramos nació el 18 de julio de 1996 en Huancavelica, el 20 de agosto del 2013 ingresó a la Escuela Técnica de la Policía Nacional en Huancavelica, siendo un destacado integrante de la “Promoción Domadores”, de la cual egresa el 1 de noviembre del 2014.

Por necesidad de servicio, desde el 1 de enero del 2015 fue destacado a la región de Ancash, donde prestó servicio, siendo su última unidad la Comisaría de Buenos Aires, del distrito de Nuevo Chimbote, en la Provincia del Santa.

El viaje a Ancash fue con varios integrantes de su promoción, muchos de ellos lograron volver a Huancavelica, mientras que él, añoraba el retorno y laborar en su tierra natal.

“Siempre paraba alegre, no le gustaba que nosotros estemos tristes, cuando viajamos designados a Chimbote, mi promoción me decía, no estés triste, en algún momento vamos a volver, las cosas pasan por algo, es una persona muy alegre y muy carismática; no esperábamos este final, era joven y muy respetuosa”, afirmó la SO2 PNP Lizet Esplana.

También lo recuerdan como un joven muy alegre y entusiasta.

“Era muy alegre y amiguero, también viajé con él a Chimbote, fui la primera en regresar, le decía vamos a volver a Huancavelica”, afirmó la SO2 PNP Pamela Chávez Cárdenas

“Era una persona humilde y muy solidario con las personas, nos ayudaba y alentaba siempre; nos daba mucha moral y entusiasmo”, afirmó la SO3 PNP Sheila Guillén.

Tras ser velado por los familiares del efectivo en el barrio San Cristóbal, el féretro fue llevado a las instalaciones de la DIVINCRI, en el jr. Carabaya, donde realizaron una ceremonia castrense de despedida.

Luego, el cortejo fue a la iglesia San Juan de Dios donde realizaron una misa de cuerpo presente y posteriormente al Cementerio General.

En la puerta del camposanto principal de la ciudad, los efectivos policiales le rindieron una ceremonia de despedida, en la que el jefe de la Región Policial Huancavelica, Coronel PNP Eloy Lara Bendezú, le rindió un homenaje y recordó que él fue un valiente efectivo que perdió la vida sirviendo a la comunidad.

“la familia policial llegamos para acompañarlo a su última morada y darle el adiós, a nuestro compañero policía, quien ha caído en el cumplimiento del deber. No se puede expresar con palabras el profundo pesar que nos causa su temprana partida, pese a que la muerte siempre acecha a un policía”, afirmó el Coronel Lara.

Luego de ello, el alto oficial policial, entregó a los familiares el pabellón nacional y el kepí, prenda de cabeza del uniforme, como símbolo de la heroicidad del valiente efectivo que perdió la vida en el cumplimiento del deber.