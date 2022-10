Uno de los problemas más grandes que ocurre en la región, es la carencia de centros de salud óptimos en Huancavelica, hecho que lo demostró una vez más la Defensoría del Pueblo durante inspecciones inopinadas a centros de salud.

Dicha entidad realizó supervisiones inopinadas en los hospitales de Acobamba y Lircay, donde halló preocupantes deficiencias.

EN ACOBAMBA INCUMPLEN CONDICIONES BÁSICAS PARA LA CATEGORÍA HOSPITALARIA

Constató que el servicio de Emergencia del Hospital Provincial de Acobamba, que es de categoría II-1 incumple las condiciones básicas, no tiene áreas específicas como triaje, salas de observación diferenciadas, consultorios diferenciados por especialidad, área crítica de emergencia, depósito de equipos e instrumentos de atención, ni con un almacén para desastres y tampoco con un cuarto de limpieza.

También carece de falta de agua en los servicios higiénicos para pacientes y el personal de salud, y de agua caliente para el lavado y esterilización de instrumentos y ni el foco del tópico de pediatría funcionaba.

En farmacia y laboratorio constataron que había medicamentos, insumos y/o productos vencidos., los equipos del servicio de hemoterapia y del banco de sangre (conservadora) del servicio de emergencia no funcionaban.

LIRCAY CON PROBLEMAS EN BANCO DE SANGRE

Similar panorama ocurre en el Hospital de Lircay, que tiene la categoría II-1, donde los comisionados de la Oficina de la Defensoría del Pueblo de Huancavelica, constataron que el servicio de emergencia carece de un número telefónico para la atención al público en esta área y hasta el extintor está vencido.

Tampoco hay agua caliente.

En el ambiente de bioquímica la conservadora, que contienen los reactivos para el equipo de esta área, no recibe el control de temperatura desde el 16 de julio por parte del responsable.

En microbiología, hallaron insumos que vencieron en junio del 2020.

La jefa del Banco de Sangre del Hospital de Lircay informó que esperan la autorización sanitaria para el funcionamiento de esta área y que, junto con el Centro de Hemoterapia, no garantizan la disponibilidad de sangre y unidades las 24 horas, lo que sería un riesgo en caso haya un accidente con decenas de heridos.

Precisó a los comisionados defensoriales que el hospital también carece de un registro de donantes y receptores de sangre, y que el equipo de refrigeración de hemocomponentes (paquetes de sangre) no está operativo, incluso, las unidades de sangre no tienen el sello nacional de calidad de sangre del Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre (Pronahebas).

El Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre no tiene un sistema de registro que permite el rastreo de cualquier unidad de sangre o del donante hasta su disposición final o uso. El Acta de Eliminación de Unidades tampoco funciona.

DIRECTOR REGIONAL DE SALUD RESPONDE

El director regional de salud, Julio Melchor, dijo estar al tanto de todos los problemas y que vienen buscando alternativas de solución.

“Empezando del Hospital de Huancavelica, no cumplen con equipamiento, en un hospital no se puede poner una refrigeradora doméstica, tiene que ser una especializada, el banco de sangre no puede estar en conjunto con laboratorio”, afirmó Melchor.

Finalmente, dijo que buscarán dar una solución a todos estos problemas que vienen desde mucho tiempo atrás, acotó que hay temas que deben ser resueltos en cada IPRESS y que si no lo hacen tomarán las medidas pertinentes.