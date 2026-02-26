Las lluvias intensas registradas la tarde del 25 de febrero provocaron un deslizamiento en el sector Chirimoya Pampa, distrito de Cochabamba, provincia de Tayacaja, región Huancavelica.

El evento, ocurrido alrededor de las 2:30 p.m., ocasionó daños en la infraestructura de transporte e interrumpió el tránsito en la vía vecinal. No se reportaron personas heridas ni afectaciones a la salud de la población.

Autoridades locales dispusieron la restricción del tránsito vehicular como medida preventiva, mientras se gestiona la disponibilidad de maquinaria pesada para iniciar los trabajos de limpieza y rehabilitación de la carretera.

En tanto, se habilitaron rutas alternas contiguas para el tránsito peatonal. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Huancavelica mantiene el monitoreo de la situación.