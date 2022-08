El primer regidor Edgar Ruiz Villar mostró su incomodidad por la falta de seis regidores a una sesión de Concejo Municipal.

“Era una sesión extraordinaria para ver el tema de una exposición del gerente municipal, sobre todas las actividades que realizó desde que inició a laborar en el cargo”, manifestó Ruiz Villar.

Acotó: “Y de paso, en esta sesión, se iba a ratificar la vacancia del alcalde”.

La autoridad edil detalló que se iba a ratificar el mismo pedido solicitado por Ramón Godoy Lagones, el cual fue aprobado hace un mes, el 12 de julio último.

Como ya habíamos informado, fueron 11 los votos con los que el burgomaestre huancavelicano fue vacado, debido a sus constantes inasistencias a las reuniones del pleno del Concejo Municipal, ausencias que se deberían a problemas en su estado de salud.

Esta vacancia deberá de ser aprobada aún por el Jurado Nacional de Elecciones, quienes no tienen un plazo establecido para emitir una resolución, en tanto, Cayllahua Paytan sigue siendo el titular de la Municipalidad Provincial de Huancavelica.

“Como no han asistido, no hubo quorum, es la segunda vez que sucede esto, en la anterior sesión tampoco han asistido, es la segunda vez que están faltando, (el objetivo de sus faltas) es blindarlo, que no se ratifique la vacancia”, detalló el edil.

Ruiz informó que los seis regidores que faltaron a la sesión son: Rodrigo Roca Raymundo, Cancio Inga Garcia, Elsa Benavente Salazar, Hugo Saul Rojas Yauri, Nicolas Enciso Taype, Santiago Ataypoma Gavilán.

Dijo que lo siguiente que realizará será el sentar una denuncia contra ellos ante el Concejo Municipal por omisión de funciones y dio a entender que hasta la regidora Benavente Salazar está ‘blindando’ al alcalde.

“Hay un blindaje de parte de las personas citadas allí, esto no es de un solo día, se ha hecho permanente, muy vistoso, en las sesiones de frente lo blindan, no ejercen su labor de fiscalización”, dijo.