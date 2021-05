Los adultos mayores de 60 años han empezado a ser vacunados contra la COVID-19 en Huancavelica. Desde el pasado 26 de abril, este grupo etario ha podido recibir al menos una dosis de la vacuna contra la pandemia, según reveló Juan Gómez, director regional de salud.

¿Cuál ha sido la metodología para adelantarse a otras zonas del país en la carrera por la inmunización? Gómez explicó en RPP Noticias que ante la falta de recursos se ha decidido utilizar las dosis sobrantes ante la ausencia de personas en grupos como mayores de 70 y 80 años, de manera que no se desperdicien o pierdan efectividad.

“Si yo voy a hacer una primera campaña para mayores de 80 años, con el riesgo de que me sobre muchas vacunas, voy a desperdiciar vacunas, combustible, horas. Si hago de 70 (años) es la misma inversión. Y de 60 igual. (…) Se me pueden perder vacunas; si abro un frasco de diez dosis y como no hay más de esas edades, ¿qué hago con esa vacuna?”, declaró.

Esto ha permitido que las dosis restantes sean utilizadas en los mayores de 60, a quienes se ha enfocado todo el esfuerzo, a fin de lograr la inmunidad de uno de los grupos más vulnerables ante la pandemia.

“Con 60 años para arriba he usado todo, recursos humanos, horas, y el factor pérdida de vacunas es mínimo”, mencionó. Cabe resaltar que el ejercicio de vacunar a este grupo no solo se da en centros de salud, sino también en sus mismos hogares.

Es así que el sistema de información de salud HIS MINSA da cuenta que el 41.74% de ciudadanos mayores de 60 años ha sido vacunado. No obstante, aún se organizan estrategias para que más adultos mayores accedan a la vacunación, debido a que algunos no se atreven por la desinformación.

