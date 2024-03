Con el objetivo de salvaguardar la salud de la población y prevenir enfermedades como la parasitosis, anemia, cólera, disentería, entre otras, la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA) de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Huancavelica, intervino en el centro poblado Marcas, distrito de Capillas de la provincia de Castrovirreyna, donde entregó bidones del kit “Mi Agua”, luego de constatar las condiciones inadecuadas en las que se realizaba el abastecimiento del agua para consumo humano.

La información fue brindada por Kattia Contreras, directora encargada de la DESA, quien precisó que dicho kit contiene bidones de 35 litros, baldes de 20 litros y mangas filtrantes, además agregó que la intervención se realizó los días 25, 26 y 27 de marzo, a través del Programa Regional de Vigilancia de Agua de Consumo Humano.

Precariedad

“Durante la inspección especializada se identificaron tres fuentes de abastecimiento de agua en dicha localidad, no obstante, todas ellas se encuentran en malas condiciones e inoperativas: cuentan con un sistema con infraestructura (red de agua potable), sin embargo, esta no funciona por la falta de oferta hídrica del Río San Juan, es decir no tiene el volumen necesario para satisfacer la demanda de la población, además presenta deficiencias sanitarias en su infraestructura”, precisó la profesional.

Asimismo, acotó que los pobladores se abastecen del agua del canal de riego y la utilizan para sus fines domésticos de uso diario, pero esta tiene un alto nivel de turbidez.

“Ante tal escenario, los servidores de la DESA entregaron el kit de uso temporal a 28 familias de Marcas a fin de que puedan usarlas hasta que se restablezca el sistema de la Red de Agua Potable”, finalizó la servidora.

