Gary Aranda Escalante, recopilador e investigador de instrumentos musicales de América, llegó a Huancavelica y nos recordó que en el Perú prehispánico había instrumentos musicales, los cuales están por pasar al olvido.

¿Qué instrumentos ha traído?

A la primera feria de la lectura y del Libro traje dos réplicas de instrumentos, una vasija sonadora de la cultura inca que funciona con agua, le hacemos un movimiento de inclinación y suena. Esta viene del museo precolombino de Cuzco.

¿Cómo hace para emitir los sonidos de un ave?

Hay un sistema de silbato y la cabeza es una cámara acústica, el agua pasa por un canal y desplaza el aire para arriba y en el sistema de silbato roza y emite el doble sonido. Según nos dice Maritza Villavicencio, una estudiosa delas vasijas dice que con las vasijas se convierte en una manera de capturar el paisaje y llevarlos a otros para que los acompañen, incluso en el camino a otros mundos, como el de los muertos.

¿Cómo se llama el otro instrumento?

Su nombre original se ha perdido en la historia, pero, por su sistema, le llamamos ocarina, es de la cultura Huarpa, que son los ‘abuelos’ de la cultura Wari. Esta es una réplica.

¿Cómo usaban antes estas melodías?

Lo desconocemos, no hay ni un registro, lo que yo hago es utilizar os instrumentos y sus sonidos para crear atmósferas cuando narro cuentos tradicionales, entonces, ellos me dibujan paisajes que las palabras no pueden.

Es una pena no saber el real uso de estos instrumentos

Sí, es el proceso que vivieron las diferentes culturas, pero, lo interesante es que hay sonidos que se usan en melodías como los jarawis, hay una memoria que no ha desaparecido completamente, una relación en los intervalos de sonidos. Estoy seguro que hay muchos museos que tienen piezas sonoras y eso despierta la curiosidad y hace un aprendizaje de nuestra historia mucho más significativa y nos ayuda a valorar nuestra herencia de diferente manera.

¿Cómo valorar nuestra historia de diferente manera?

Tenemos el prejuicio de que lo que viene de afuera es bueno y mejor que lo de acá, yo diría que también lo que existe acá, es tan importante como lo que viene y utiliza desde afuera, hay que empezar a dar mirada a eso, nuestras narrativas están inmersas en los museos, los textiles, la cerámica, la iconografía, todo eso es nuestra narrativa, actualmente las artesanías, canciones, juegos de palabras y otras que son tan valiosas e importantes.