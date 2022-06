Uno de los principales problemas para enfrentar el bajo rendimiento académico es la falta de lectura hecho, y eso lo tiene claro el escritor y poeta Ricardo Ríos Arias, quien organiza la “Primera feria del Libro – Vive Huancavelica 2022″.

“Estamos en un momento en el que cada vez la gente lee menos, no solo niños, también los adultos, hay gente que me ha querido argumentar que no es necesario leer, lo que es un absurdo, es importante que seamos conscientes de esto, si el Perú no desarrolla es en buena medida por el pésimo nivel formativo que hay”, dijo Ríos Arias.

Asimismo, dijo que es importante recordarle a los más jóvenes que la literatura no es un tema que sale de los genios, decirles que es un arte que puede salir de ellos mismos

“Si tú escribes una carta y la haces con consciencia, rigor, sentimiento y pasión, esa carta puede ser algo que todo el mundo lea, pero, hay que prepararse para escribir bien”, manifestó el poeta.

Detalló que hay factores como los videojuegos, internet y hasta pornografía que afectan a la lectura.

Ríos Arias manifestó a Correo Huancavelica que ya tiene la autorización municipal para que del 5 al 20 de julio se realice una feria en la Plaza de Armas de Huancavelica, frente a la Prefectura. Dijo que van a participar escritores de Huancavelica, de Junín, de Ayacucho.

“Vengo a aportar, si aquí se hace una feria y se puede crecer, yo puedo apoyar, en otro momento podemos organizar una feria con mayor ambición”, detalló.