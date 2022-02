Hoy se decidirá si el gobernador regional de Huancavelica, Maciste Díaz Abad, podrá viajar o no en marzo al país más rico del mundo, a Dubai.

El consejero regional Fernando Clemente Arana, instó a los otros consejeros a que no aprueben el viaje, debido a que hay muchas necesidades por atender en la región.

“Vemos muchas necesidades en la región, vemos la preocupación con el inicio de clases, hay necesidades en las provincias, mi posición va a ser no darle esta autorización; desde el 2019 le autorizamos viajar a China, a México, el 2021 viajó a Roma por el nacimiento Chopcca”, afirmó Clemente Arana.

Acotó: “A largo plazo podría dar efecto, pero, a la fecha, no existe turismo en Huancavelica”.

A su turno, el consejero oficialista Teobaldo Quispe Guillén, manifestó que no había recibido información sobre los objetivos, costos y consideraciones del viaje del gobernador, por lo que no podía decidir su voto.

“Disculpen, yo como consejero regional desconozco el plan de viaje, no tengo, ¿sobre qué podría opinar?, no sé cuánto costará el viaje, no puedo dar una opinión técnica”, afirmó Quispe.

Acotó: “Es un año electoral, la oposición política verá la forma de capitalizar esto”.

Maciste Díaz respondió que sí dio la información al Consejo Regional, que el viaje durará seis días y que todo lo pagará la Presidencia del Consejo de Ministros.

Dijo que invitaron a los gobernadores de Cuzco y Apurimac, y que será una oportunidad para presentar a Huancavelica al mundo.

“Cada vez que quiero viajar o me invitan a viajar se hace todo un escándalo, eso no es correcto, si nos cruzamos de brazos, ¿cómo promocionamos a Huancavelica?, tenemos que salir fuera del país a promocionar a Huancavelica”, dijo Díaz Abad