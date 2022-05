Con el orgullo que tiene todo padre, Remigio Huamán muestra orgulloso cómo su hijo, Luis Gustavo Huamán, a sus 16, trajo su primera medalla internacional para el Perú y para Huancavelica.

Luis Gustavo participó en los III Juegos Sudamericanos de la Juventud, que los realizaron en la ciudad de Rosario (Argentina).

“Obtuve la medalla de plata, la de oro la tuvo un uruguayo, quien por ahora tiene el record sudamericano de la prueba”, afirmó el atleta adolescente.

Acotó: “Gané muchos títulos nacionales, y ahora con esta medalla, que es mi primer campeonato sudamericano y mi primera medalla; correr es muy bonito, tuvimos convivencia con extranjeros, me hice amigos de Colombia, Uruguay y Argentina”.

Remigio Huamán, reconocido atleta huancavelicano que ha representado al país en distintas competencias, ahora muestra su felicidad al ver a su hijo seguirle los pasos.

“Me da mucha alegría verlos crecer, de niños han participado en competencias aquí, salían a Huancayo, y desde el año pasado participan en eventos nacionales dominando medio fondo a nivel nacional; antes esas competencias las dominaban Junín, Cuzco, Puno; ahora están mis hijos. Es un orgullo para nuestra familia, para el Perú y para nuestra tierra Huancavelica”, manifestó Remigio Huamán.

El popular “Incansable”, también dijo que estos resultados no son producto de la casualidad, ya que durante muchos años han venido entrenando y escalando.

“Para mi es una alegría que mi hijo haya tenido esta medalla de plata, sé que vendrán cosas mejores en lo deportivo y estamos trabajando para ello.

FALTA DE PERMISO NOTARIAL GENERA PROBLEMAS AL VIAJAR

Mientras Luis Gustavo competía en Argentina, su papá Remigio también estaba en Madeira, Portugal.

“Participé en una ultramaratón de 85 kilómetros, en la que quedé en tercer lugar, ganó un británico, luego viajé a Austria, quedé en tercer lugar en una competencia de 65 kilómetros”, contó para Correo Remigio Huamán.

Sin embargo, la participación del Incansable en estas competencias, significaron un serio contratiempo para que su hijo pueda viajar al país gaucho y es que olvidó dejar firmada la autorización notarial para el viaje.

“Me fui sin dejar mi firma y huella; al ser un viaje internacional tenía que ser autorizado por papá y mamá. Movimos todas las fichas que pudimos, tuve que sacar una cita en la embajada de Austria para desde allá autorizar su viaje, viajé toda una noche y logré mandar la autorización”, contó para Correo Huancavelica.

SIGUEN LAS COMPETENCIAS PARA PADRE E HIJO

Afirmó que no se quedará con este triunfo y va por más, pues tiene planificado participar en junio en el nacional sub 20 y nacional sub 18, ambos en Lima; y luego viajará al sudamericano sub 18 que será en Brasil.

“Allí intentaré romper el récord nacional de 1500 metros en mi categoría, es un récord muy antiguo, que tiene más de 40 años, lo tiene Roger Soler desde 1974; tiene 3.54 y yo estoy muy cerca, me faltan cuatro segundos, mi récord es 3.58″, dijo entusiasta Luis Gustavo.

Asimismo, incentivó a los jóvenes a practicar deporte, que no solo mantiene la salud física, también la emocional.