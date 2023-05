Doce regiones del país fueron declaradas en emergencia sanitaria por el brote de poliomielitis y sarampión, ante esta situación, en Huancavelica toman acciones de prevención

Desde la Dirección Regional de Salud de Huancavelica, dieron a conocer que preparan una búsqueda activa de casos para la aplicación de vacunas del esquema regular que eviten daños a la salud de las personas por citadas enfermedades.

Así lo informó el responsable de la Estrategia Regional de Inmunizaciones Alfredo Ochoa Muñoz, quien dijo que una de las debilidades que dan pie a estos brotes son las brechas de cobertura de vacunación en menores de cinco años, a quienes no les completaron sus dosis contra estos dos males.

“Hubo un brote de poliomielitis en Loreto, a consecuencia de que la población no está aceptando o no está acudiendo a vacunarse y poner al día su esquema de vacunación, en especial en los menores de 5 años que son los más propensos”, afirmó Ochoa Muñoz

Acotó: “Los adolescentes, jóvenes o adultos también pueden llegar a tener la enfermedad, por no contar con su esquema de vacunación tal como está establecido”.

Explicó que a que Huancavelica no es parte de la emergencia sanitaria, no significa que haya una cobertura adecuada en la región, es por ello que el sector salud prepara la búsqueda activa de niños que no están con su esquema de vacunación completa.

El funcionario detalló que la brecha que falta por cubrir en niños, para todas las vacunas, es entre el 8 y 12%, por ello, para el Día Nacional de la Vacunación que se celebra el 29 de mayo, el especialista de la DIRESA exhorta a la población a no bajar la guardia y ponerse al día con sus vacunas.