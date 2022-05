Una cifra que muestra la realidad de los problemas que sufre la población en Huancavelica es que seguimos en la cabeza de las regiones que sufren desnutrición crónica infantil.

Según dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) al presentar los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES-2021), los departamentos con los más altos porcentajes de desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años de edad son: Huancavelica (27,1%), Loreto (23,6%) y Cajamarca (20,9%).

Pese a esta cifra, Doris Idone Collachagua, coordinadora del programa articulado nutricional y la estrategia sanitaria de la DIRESA Huancavelica, manifestó que la cifra, para ella, sí es alentadora, ya que, pese a que seguimos en la cabeza de la lista nacional, hubo una reducción.

“En desnutrición crónica infantil tenemos una mirada bastante alentadora, según ENDES tenemos una disminución de 4 %; el 2020 estábamos con 31.5 %, ahora para el 2021 hubo 27.1 %; es muy buena esa reducción de cuatro puntos”, afirmó.

El tema de anemia tampoco tiene cifras alentadoras, informó la funcionaria de la DIRESA Huancavelica.

“Para este año tenemos un incremento de pacientes con anemia en Huancavelica, no hemos bajado, según ENDES para el 2021 tenemos un 57.4 %; el 2020 teníamos 49.7 %; esta situación es muy preocupante para la región”, manifestó Idone Collachagua.

Dijo que por el problema de la pandemia los menores no han sido llevados a tomar sus suplementos vitamínicos.

NO ES PRIORIDAD DEL GOBIERNO LUCHA CONTRA LA ANEMIA

Pese a que hay esta situación lamentable, la funcionaria afirmó que desde el Ministerio de Economía y Finanzas le dijeron verbalmente que la lucha contra la anemia ”no es prioridad” del gobierno central.

“Teníamos un convenio con el MEF para el 2021 y 2022 que ya no se va a dar, era una intervención para el trabajo contra la anemia, se inicia en octubre del 2021, para este año este convenio no se ha firmado, puntualmente, el gobierno nacional nos dice que estas intervenciones ya no son de prioridad frente a lo que viene sucediendo”, dijo.