Cuidando las papas que trajo para exposición en la última feria por el Día de la Papa realizada en Huancavelica, encontramos a don Juan Ramos Condori, quien es, desde hace más de 50 años, el “Guardián de las Papas Nativas”.

Con expresión serena y amable, Don Juan Ramos nos explica y cuenta cada una de las variedades de papa que ha traído, en el Perú, solo en Huancavelica se estima que hay un promedio de mil 200 variedades de papa nativa, las cuales destacan por su forma, tamaño, color, color interior, las mismas que son una fuente inagotable de carbohidratos, hierro, zinc y hasta calcio.

¿Hace cuánto usted se dedica a cosechar este producto peruano?

Yo lo hago desde mis abuelos, sigo manteniendo la tradición, esta papa nativa la viene dominando mi abuelo, mi papá, todos, yo también la estoy dominando.

¿Cuántas variedades de papa ha logrado dominar usted a lo largo de estos años?

Más de mil variedades, soy el guardián de la Papa Nativa.

Cuéntenos, ¿Qué variedades de papa nativa ha traído usted hoy?

Esta es moronque (muestra una papa de forma semi ovalada – circular, con cáscara de colores amarillo, negro y morado).

¿Cuál es la particularidad de la papa moronque?

Esta papa la sembramos toda mezclada, unos crecen más anchas, otras crecen más altas, cuando hay helada y cuando hay granizada, , unos crecen con hoja delgada, entre ellos se atajan y se defienden; por allí nosotros conocemos cuáles son las papas de pulpa colorada, amarillas, rojas, por ejemplo, (saca una papa de cáscara rojiza y la corta por la mitad con un cuchillo mostrándonos un interior rojizo, como la sangre) esta papa se llama wayar wiqta, (la pulpa) es de color rojo, mira.

Es una pulpa bastante rojiza, parece una betarraga.

Claro, hay otras papas, como la sangre de toro, corazón de toro, varias con pulpa colorada. Mire esta papa, se llama papa leona, tiene la pulpa morada, por fuera parece papa blanca, pero, por dentro es morada, se llama papa leona.

Estas variedades, yawar wiqta y papa leona, ¿en qué lugares se cosechan?

Aquí nomás, en Atalla soy bien conocido.

¿Cómo se llama este tipo de papa?

Serena, se llama “caigua serena” (mientras nos muestra un tubérculo alargado y de cáscara amarilla)

¿Y cómo se le llama a esta variedad de papa?

Esta se llama Yanapullus (muesta un tubérculo de manera alargada y con cásacara negra mientras saca otra variedad), esta otra se llama huayro, tiene pulpa morada.

¿Estas papas las usan para hacer chips?

Ajá, sí, mira, (saca otra variedad de cáscara amarilla y la abre), mira tienen la misma pulpa, pero la cáscara es otra.

Y esta papa con bastantes ojos, ¿también la cosechó usted y cómo la llama?

Todas las papas tienen que tener un nombre en quechua, esta se llama saqta mate, aquí no hay papa mejorada, todo es natural.

¿Cuántos años se dedica a cuidar de la papa nativa?

Desde muy chico, aquí a la feria vengo desde hace 50 años, en Atalla yo soy bien conocido, en la feria he participado desde joven, ahora tengo ya 80 años, pero, sigo manteniendo la papa.

¿Desde dónde viene usted?

Vengo desde el distrito de Yauli, margen izquierda, desde Atalla, comunidad de Villa Hermosa, yo soy el “Guardián de la Papa”, todos los años me estoy sacrificando, por eso, quiero y pido el apoyo del Gobierno Regional de Huancavelica, no nos ayuda nadie, solo me sacrifico, en esta feria hemos vendido a dos soles el kilo de papa, sacando costos, no sale (a cuenta) el precio.

¿Ustedes producen y cosechan papa nativa y van a la pérdida?

Así es, por eso para este año quisiera que haya apoyo, por ejemplo, en Yauli el Ministerio de Agricultura no está presente, no hay quien nos ayude, de Acobamba vienen con todo el apoyo, yo vengo solo, no hay apoyo.