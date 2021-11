Julia Mollehuara Villa, presidenta de la Federación Regional de Mujeres Alpaqueras de Huancavelica afirmó que su sector sigue en el olvido, sin que ni una autoridad ponga una solución a su favor.

¿Ha llegado a la zona altoandina las canastas durante la pandemia?

No nos ha llegado la canasta, pero sí dijeron que a todos ha llegado, pero no, personalmente a mi lugar no ha llegado. En la comunidad de Yauricocha, solo ha llegado al borde de la carretera, pero a los más profundos no ha llegado. La pandemia me agarró aquí en Huancavelica, pero mi esposo y mi hija sí estuvieron en la comunidad y no les llegó la ayuda. En la ciudad a mí sí me llegó, pero en la zona altoandina, no. Es penoso que nos olviden en la zona alpaquera.

¿Sienten ustedes el olvido de las autoridades?

Estamos totalmente olvidados, nadie nos recuerda; nosotros damos fibra, nosotros damos, carne.

¿Les pagan precio justo por la fibra?

No nos pagan el precio justo, eso lo repetiré a donde vaya. No hay precio justo.

¿Cuánto les pagan y cuánto debería de costar?

Un tiempo el suri llegó a costar 20 soles la fibra, estábamos muy contentos0. Huacaya estaba 15 soles, nosotros creímos que el precio se mantendría y estábamos alegres, pero, de un momento a otro, se vino al piso y esta fibra no costaba ni dos soles, Huacaya nomás costaba 7 soles, luego subió a 12 soles. La carne no tiene precio, cuando quiere sube, cuando quiere baja. Yo veo que los intermediarios son los que se hacen “el agosto” mas no la zona ganadera ni alpaquera. Esa es nuestra única fuente de ingreso.

¿Tienen el regadío adecuado para los pastizales?

En todo campo estamos olvidados, han hecho ccochas, dicen para toda la zona ganadera, pero no, no sé a qué grupo habrá llegado, Han llegado ccochas para zonas donde ni siquiera cae agua. Ellos lo han estudiado en invierno, ahora ese pozo está seco. A nosotros no nos ha llegado, a las justas sacando de la profundidad de la tierra estamos tomando agua. Le pediría al gobernador Maciste Díaz que a cada estancia nos regalaran un tanquecito, que nos dé agua.

¿Cómo les ha atendido el sector salud y la educación durante la pandemia?

En salud hemos estado graves, ni médico ni enfermera. Con el favor de Dios estamos vivos, cuando nos daba dolor de cabeza, fiebres tomamos lo que teníamos a la mano, nuestras hierbas naturales, no sabíamos cómo enfrentar a esa enfermedad (COVID-19).

¿Y en el sector educación?

Nos han dicho que en Huancavelica han repartido las tablets, en la zona rural no, ¿Quién necesita más? los que estamos en zonas altoandinas, deben de investigar quién tiene y quién necesita más, no entregar a quien ya tiene.

¿Qué le diría a las personas de la Dirección Regional de Camélidos Sudamericano (DIRCAMS)?

A la DIRCAMS le diría, ¿a quién va el apoyo? No dicen que ellos trabajan con zona alpaquera, ganadera, sinceramente, una vez nomás me llegó 14 mallas de DIRCAMS, luego no hay, ellos trabajan para los que tienen animales registrados, no para los que no los tenemos registrados.